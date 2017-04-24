В Молдове реорганизуют Войска карабинеров

Войска карабинеров будет интегрированы в систему полиции, с сохранением военного статуса, институциональной индивидуальности и независимости своей оперативной деятельности.

Стратегия реформирования Войск карабинеров на 2017–2020 годы, а также План действий по её реализации, были утверждены на заседании правительства в среду, 11 апреля, передаёт IPN.



В соответствии с образцами из европейских стран, будет создана двойная система полиции, с чётким разграничением обязанностей по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка, позволяющая избежать дублирования полномочий между полицией и Войсками карабинеров.



На начальном этапе реформы задачи по обеспечению общественного порядка будут возложены как на полицию, так и на карабинеров. Впоследствии, когда необходимый уровень оснащения оборудованием и специальной техникой будет достигнут, карабинеры возьмут на себя задачи по восстановлению общественного порядка на всей территории страны в ситуациях внутренних беспорядков и напряжённости.



Особое внимание при проведении реформы будет уделено постепенной замене военнослужащих срочной службы профессиональными кадрами, с тем, чтобы к концу 2020 года доля военнослужащих, нанятых на контрактной основе, достигла бы 100%.



Расходы на реализацию Плана действий и Стратегии будут покрыты за счёт государственного бюджета и средств, предоставленных партнёрами по развитию