В США четверо граждан России и белорус признали вину в кибермошенничестве, направленном против трех американских компаний. Об этом сообщает американское министерство юстиции. Как следует из материалов суда, обвиняемые признали, что сотрудничали с хакерами, некоторые из которых предположительно находятся в России.
Эти хакеры, говорится в материалах дел, в 2014 году организовали кибератаку на авиакомпанию, причинив ей ущерб в размере 900 тысяч долларов, а в 2015 году похитили из базы данных двух медучреждений номера кредитных карт, которыми признавшиеся злоумышленники и воспользовались для мошенничества.
С помощью похищенных хакерами номеров кредитных карт и мошеннической схемы подозреваемые, по версии следствия, похитили у интернет-магазинов около 225 тысяч долларов.
Основной фигурант одного из дел - 33-летняя гражданка России Ирина Федосеева. Она призналась, что вместе с сообщником совершала нелегальные покупки в крупных онлайн-магазинах, пользуясь похищенными "русскими хакерами" номерами карт. Таким образом крупным онлайн-ритейлерам в США, включая Apple и Best Buy, был нанесен ущерб в размере 225 тысяч долларов, передает korrespondent.net.
Схожие обвинения были предъявлены 29-летнему Тимуру Сафину, 34-летнему Дмитрию Федосееву, 22-летней Кристине Герасимовой и гражданину Белоруссии Сергею Потапову. Они дали признательные показания раньше - некоторые еще в начале марта. Считает ли следствие всех пятерых обвиняемых сообщниками, не уточняется.
В минюсте добавляют, что при задержании в прошлом году у Федосеева нашли около 520 неавторизованных кредитных и подарочных карт, а у Потапова - 525 карточек на чужие имена. Утечку номеров карт из базы данных центров здравоохранения расследовало ФБР.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с электроприборами.
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Би-би-си, Сеул