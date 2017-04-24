Список компенсируемых лекарств опубликуют в пятницу

Список лекарств, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования, будет опубликован завтра в "Официальном мониторе Республики Молдова".

Компенсируемые лекарственные средства получают дети до 18 лет, беременные женщины, люди с такими острыми и хроническими заболеваниями, как: сахарный диабет, анемия, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые, офтальмологические, респираторные заболевания, страдающие психическими и неврологическими расстройствами, недугами эндокринной, пищеварительной, мочевыделительной систем, редкими заболеваниями, например, буллезным эпидермолизом, рассеянным склерозом, муковисцидозом, миастения гравис, а также имеющие аутоиммунные и системные заболевания.

Для взрослых медпрепараты компенсируются частично в пропорции 70% для лечения острой фазы заболевания в дневном стационаре, процедурных кабинетах, на дому, а также 50%, 70% и 100% - в случае хронических заболеваний.

Лекарства для детей до 18 лет компенсируются полностью, напоминает Молдпрес.

Перечень компенсированных препаратов был расширен 1 октября 2016 года до 134 международных наименований, список можно найти у семейных врачей и в аптеках.

Компенсированные лекарства, указанные в рецепте, будут выдаваться в аптеках, заключивших контракт с Национальной медицинской страховой компанией.