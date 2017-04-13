Сильвестр Сталлоне судится с компанией Warner Bros

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подал в суд на компанию Warner Bros. Артист обвиняет киностудию в том, что ему не выплатили проценты от кассовых сборов фильма 1993 года "Разрушитель".

В иске Сталлоне заявил, что по контракту ему причитается 15 процентов от доходов картины в случае, если в прокате она соберет свыше 125 миллионов долларов.

Warner Bros., обладающая правами на «Разрушителя», отмечала, что фильм с бюджетом 57 миллионов долларов в прокате не окупился. Актер в свою очередь утверждает, что лента собрала в прокате около 160 миллионов долларов.

70-летний Сталлоне выразил надежду на то, что его иск поможет другим артистам в борьбе с непрозрачными финансовыми махинациями киностудий, передает Лента.ру.

Фантастический боевик «Разрушитель» со Сталлоне, Уэсли Снайпсом, Сандрой Буллок и Найджелом Хоторном был снят режиссером Марко Брамбиллой в 1993 году. Действие разворачивается в 2032 году: в крио-тюрьме пробуждается один из самых опасных преступников мира, который устраивает хаос в городе Сан-Анджелес. Чтобы остановить его, власти призывают на помощь сержанта Джона Спартана (Сталлоне).