Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу, поданную родственниками детей, погибших или пострадавших в бесланской трагедии 2004 года, а также выжившими, но получившими ранения участниками тех событий.
Суд согласился с мнением заявителей, утверждавших, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод), передает ВВС.
ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей, погибших в итоге в Беслане. Кроме того, суд счел, что российские власти не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Также ЕСПЧ счел избыточным применение силы российским спецназом и военными и признал, что российские власти не смогли обеспечить эффективное расследование случившегося.
Таким образом, суд удовлетворил жалобу заявителей по всем пунктам, касавшимся нарушения права их родственников на жизнь. Некоторые заявители жаловались также на нарушение статьи 13 ЕКПЧ (право на эффективное средство правовой защиты), но эту часть жалобы ЕСПЧ отклонил.
В своем решении суд отказался взыскать с России в пользу заявителей материальный ущерб, но обязал Россию выплатить им компенсацию морального ущерба на общую сумму 3 млн евро.
Суд взыскал с России по 10 тысяч евро в пользу родственников каждого погибшего человека, по семь тысяч в пользу каждого, получившего тяжелые ранения, по пять тысяч в пользу людей, получивших ранения средней степени тяжести, и по три тысячи легко раненым.
Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана" и объединенных в одно производство. Общее число заявителей составило 409 человек. Первое заседание по жалобе в ЕСПЧ прошло в 2014 году.
Истцы утверждали, что правительство России не обеспечило соблюдение права на жизнь погибших, применив при штурме здания с заложниками оружие, жертвами которого могли стать сами заложники. Некоторые из заявителей также утверждают, что правительство не обеспечило эффективного расследования теракта. В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт.
Комментарии
- На Камчатке ожидаются волны высотой до девяти метров
- Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро
- В США четверо россиян признались в мошенничестве с кредитками
- МВФ выделил Грузии почти 300 млн долларов
- Премьер Японии: КНДР может применить химическое оружие
- United вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса
- Жена Трампа добилась компенсации от Daily Mail за порочащую статью
- Крупное ДТП в Гонконге, пострадали 65 человек
- Нападения на посольства США и Британии предотвратили в Нигерии
- Неизвестные напали на фургон с золотом во Франции
- Ученый посоветовал подогревать чай в микроволновке
- Волейбольная сборная Японии привлекла к тренировкам робота. ВИДЕО
- Мексиканского футболиста задержали на границе с США с 22 килограммами наркотиков
- Кабину фуры смяло "в гармошку" в результате ДТП в Одесской области. ФОТО
- Экстремальную посадку самолетов при сильном боковом ветре в Амстердаме засняли на видео
- Ученые выяснили, какое животное было первым на Земле
- Специалисты НЦОЗ обнаружили нитраты в молдавских овощах
- Испанка отсудила у бывшего мужа 24 тысячи евро за работу по дому
- Девять независимых депутатов создали в парламенте Европейскую народную группу
- Пенсионеры получат к Пасхе материальную помощь в размере 100 леев
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул