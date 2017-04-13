Американский нейрофизиолог и автор бестселлеров и эссе под названием «Мозг: Ваша личная история» и «Время мозга» и многих других считает, что замедлить время в отпуске вполне возможно. Конечно, час так и останется часом, а день — днем, однако мозг можно обмануть. Просто нужно знать как.
«Восприятие времени, как и зрение, — это составляющие мозга, и этим невероятно легко манипулировать. Все мы знаем об оптических иллюзиях, благодаря которым вещи и изображения выглядят иначе, чем есть на самом деле. Менее известен мир временных иллюзий», — цитирует Иглмана The Telegraph.
Такие иллюзии искажают восприятие человеком времени. Они могут быть вызваны всевозможными переживаниями или занятиями, даже психоделическими веществами. Особенно ими.
Иглман когда-то тестировал свою теорию восприятия времени, сбрасывая людей с крыши 15-этажного здания. Разумеется, добровольцы падали на страховочную сетку. После пережитого опыта «летунов» просили оценить продолжительность их падения. Оказалось, что их субъективное представление о времени, проведенном в свободном полете, в среднем на треть превышало реальное время.
Таким образом, когда человек испытывает что-либо необыкновенное, ужасающее или захватывающее, его восприятие времени замедляется. Этот парадокс подтверждается многими исследованиями.
Иглман объясняет, что во время этого стрессового процесса в мозге активизируется миндалевидное тело, которое «заставляет» серое вещество сосредоточиться на текущей ситуации — будь то падение с крыши или приземление самолета в жуткую непогоду. Воспоминания в этот момент закладываются во вторичной памяти, имеющей большую емкость и длительность хранения, поэтому в ужасающих обстоятельствах мозг может выстроить воспоминания так, чтобы они «отпечатывались» мощнее и ярче. При повторном «воспроизведении» воспоминания кажется, что фактическая секунда длилась несколько дольше.
Неоспоримо, что наше сознание умеет «манипулировать временем». Для этого нужно чаще оказываться в незнакомых обстоятельствах и уделять внимание сопутствующим переживаниям, передает Моя планета.
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