Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

Одна из главных римских туристических традиций – бросок монеты в фонтан Треви (Fontana di Trevi) принес 1,4 миллиона евро годового дохода, которые были направлены на благотворительность, пишет в понедельник итальянская газета La Repubblica.

Самый крупный и известный фонтан итальянской столицы неизменно притягивает толпы туристов и давно обзавелся собственным обрядом. Согласно поверью, человек, бросивший в него монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим ещё раз.

Оставленные туристами деньги поступят международной католической благотворительной организации Caritas и пойдут на финансирование проекта бесплатного супермаркета для бедных семей, столовые, убежища для нищих и другие цели.

Чаще других монет в фонтане находят евро, доллары и иены, однако в последнее время отмечается все большее распространение австралийского доллара. Тем не менее, в воды одного из символов Рима попадают не только деньги. Согласно сообщению Caritas, из фонтана в разное время доставали медальоны с изображениями Девы Марии и папы Римского Франциска, ключи, две вставных челюсти, замки, браслеты и множество солнцезащитных очков, пишет РИА Новости.

Сумма выловленных из воды в минувшем году средств эквивалентна 1,4 миллиона евро и на 100 тысяч превысила результаты 2013 года, последнего, когда публиковалась подобная статистика. Она говорит о том, что "доход" фонтана Треви превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год заработал 1,1 миллиона евро.

Фонтан Треви является самым большим не только в Риме, но и во всей Италии — его ширина достигает 20 метров, а высота в центре — 26 метров.

Один из символов Вечного города в ноябре 2015 года открылся после реставрации. Финансирование работ, которые обошлись почти в 2,2 миллиона евро, взял на себя модный дом Fendi. В течение почти 17 месяцев 26 специалистов ежедневно трудились над тем, чтобы вернуть скульптурам работы Николы Сальви прежнее сияние.

Помимо этого, в фонтане Треви была установлена новая система водоснабжения, которая должна способствовать лучшему сохранению мрамора, сделана художественная подсветка, а также установлены приборы для отпугивания птиц и камеры видеонаблюдения.