Экс-президента и бывшего спикера парламента лишили госохраны

Премьер-министр Павел Филип распорядился лишить охраны бывшего президента Владимира Воронина и бывшего председателя парламента Мариана Лупу. Он подписал соответствующее распоряжение, направленное в адрес Службы государственной охраны.

Согласно документу, двое бывших руководителей лишены охраны с 12 апреля. В распоряжении отмечается, что их безопасность обеспечивали в республике 15 человек. Во время командировок Воронина охраняли четыре человека, а Лупу - один.



Согласно законодательству, государственная охрана положена действующему президенту, председателю парламента и премьер-министру. После того, как они покидают должность, ограниченная охрана обеспечивается еще на протяжении года.



Несмотря на это, бывшие руководители государства ежегодно писали обращения на имя президента, чтобы сохранить за собой охрану, служебный автомобиль и водителя. В конце прошлого года Служба государственной охраны была выведена из-под подчинения президента. Теперь Служба подчиняется премьер-министру, передает Инфотаг.