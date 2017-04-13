Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) предоставит Молдове финансовую помощь в размере $23,7 млн.
Как передает Инфотаг, замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрие Ушурелу и президент МФСР Жильбер Ф. Унгбо подписали в Риме соглашение по этому поводу.
Документ подписан в рамках реализации VII-й Программы МФСР "Проект устойчивости сельских территорий". Согласно документу, помощь будет состоять из $18,2 млн., предоставляемых в форме кредита, $500 тыс. - в виде гранта, а также $5 млн. - дополнительного гранта, предоставляемого через Программу МФСР "Адаптация сельского хозяйства к малым формам хозяйствования".
Региональный менеджер МФСР Тарек Котб отметил, что "сельское хозяйство и бизнес являются движущими силами роста и сокращения бедности в Молдове".
"Повышением устойчивости к изменению климата, улучшением экономических возможностей и развитием человеческих навыков МФСР стремится к повышению благосостояния сельского населения и сокращению бедности", - сказал Тарек Котб.
Юрие Ушурелу подчеркнул, что средства, предоставляемые МФСР, "будут использованы эффективно и направлены на достижение осязаемых результатов".
С 2000 г., посредством своих программ, МФСР предоставил Молдове финансовые ресурсы на общую сумму около $109 млн., оказав поддержку более чем 134 тыс. получателей.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул