Чарли Мерфи сам являлся достаточно известным и популярным в США стэнд-ап комиком. Его смерть наступила утром 12 апреля в одной из больниц Нью-Йорка, где он проходил курс химиотерапии, передает Вести.ру.

Смерть комика стала неожиданностью для его семьи, поскольку родные полагали, что в его болезни наступил перелом, и он идет на поправку.

Чарли Мерфи выступал в телевизионных шоу и много гастролировал по Америке. Он также был достаточно успешным киносценаристом и соавтором сценариев к целому ряду фильмов с участием своего брата, в том числе "Норбит", "Вампир в Бруклине" и других.

Супруга Чарли, Тиша Тэйлор Мерфи, тоже умерла от онкологического заболевания в 2009 году.