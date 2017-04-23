К 2019 году у Audi появятся еще два новых кроссовера

Немецкий автопроизводитель официально подтвердил, что в обозримом будущем кроссоверное Q-семейство марки прирастет минимум двумя новыми моделями: компактным Q4 и флагманским Q8. Оба будут выполнены в популярном "купеобразном" дизайне, а старт производства первого из них назначен уже на 2018 год.

Как заявил член правления Audi AG Руперт Вальтль, ответственный за производство, обе модели семейства Q встанут на конвейер на уже существующих производственных мощностях Audi. С начала в 2018 году на заводе компании в Братиславе начнется сборка большого купе-кроссовера Audi Q8, который станет пробой пера марки в новом сегменте.

Соответствующий концепт был представлен на автосалоне в Детройте в начале года, вооруженный гибридной силовой установкой. Трехлитровый 333-сильный турбомотор V6 работает в связке с 8-ступенчатым автоматом, а помогает ему 136-сильный электромотор и литий-ионная батарея емкостью 17,9 кВт/час. Суммарная отдача установки - 700 Нм, что дает разгон "сотни" за 5,4 сек и максимальную скорость в 250 км/час.



Затем в 2019 году на заводе в Дьере (Венгрия) начнется производство компактного Audi Q4, который займет нишу между моделями Q3 и Q5. Кстати, на этом же предприятии со следующего года будут собирать и кроссовер Audi Q3, который на данный момент "прописан" на испанском заводе в Мартореле.



Q4 станет прямым конкурентом имиджевых моделей со спортивным уклоном - Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLA и будущим BMW X2. Построят его на платформе Q3 нового поколения (то есть, на базе архитектуры MQB), так что Q4, по всей видимости, окажется крупнее всех своих одноклассников.



Моторную гамму новинке составят исключительно из совершенно новых моторов объемом 1,5 и 2,0 л, как бензиновых, так и дизельных. Более того, по такому случаю в Audi собираются серьезно обновить свой знаменитый пятицилиндровый агрегат – мотор объемом 2,5 л и мощностью до 400 л.с. получит "заряженная" версия вседорожника RS Q4, передает АвтоВести.