Полиция не нашла криминала в падении из окна звезды "Обитаемого острова"

В инциденте с актером Василием Степановым, сыгравшим главную роль в фильме "Обитаемый остров", столичные полицейские криминала не нашли. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Степанов выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Давыдковская. От госпитализации 31-летний актер отказался.



Правоохранители, однако, начали проверку, в ходе которой установили, что криминальной составляющей не было. Ранее младший брат актера Максим сообщил журналистам, что уже все в порядке, Василий "спит дома" и "до свадьбы заживет".



Однако светская львица – королева эпатажа Лена Ленина в своем "Инстаграме" написала, что считает это попыткой свести счеты с жизнью, передает Вести.ру.



Ленина пишет, что ее друг Василий Степанов еще в начале года поскользнулся и сломал позвоночник. А до этого, после выхода фильма "Обитаемый остров", он, по словам Лениной, "очень долго находился в депрессии и даже лечился от нее в психиатрическом диспансере".