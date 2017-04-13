В инциденте с актером Василием Степановым, сыгравшим главную роль в фильме "Обитаемый остров", столичные полицейские криминала не нашли. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что Степанов выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Давыдковская. От госпитализации 31-летний актер отказался.
Правоохранители, однако, начали проверку, в ходе которой установили, что криминальной составляющей не было. Ранее младший брат актера Максим сообщил журналистам, что уже все в порядке, Василий "спит дома" и "до свадьбы заживет".
Однако светская львица – королева эпатажа Лена Ленина в своем "Инстаграме" написала, что считает это попыткой свести счеты с жизнью, передает Вести.ру.
Ленина пишет, что ее друг Василий Степанов еще в начале года поскользнулся и сломал позвоночник. А до этого, после выхода фильма "Обитаемый остров", он, по словам Лениной, "очень долго находился в депрессии и даже лечился от нее в психиатрическом диспансере".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с электроприборами.
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Би-би-си, Сеул