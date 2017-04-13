Ученый посоветовал подогревать чай в микроволновке

Доктор Куан Вуонг из Университета Ньюкасла, что в Новом Южном Уэльсе (Австралия), настоятельно рекомендует подогревать чай в микроволновке.

По его словам, микроволны благоприятно воздействуют на свойства напитка, активируя 80% кофеина, танинов и полифенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами.

По рекомендации Вуонга, нужно действовать следующим образом: чашку с напитком нужно поместить в микроволновку, нагревать в течение 30 секунд на невысокой мощности, после чего дать чаю настояться в течение минуты.

Помимо улучшения полезных свойств чай приобретает более насыщенный вкус, утверждает Вуонг.

Известно, что в чае содержится от 15% до 30% танина, а именно теотанина, который придает напитку приятную терпкость. Эта аминокислота укрепляет сосудистые стенки и оказывает благоприятное действие на нервную систему. Рекордсмен по содержанию теотанина — зеленый чай.

Полифенолы — это антиоксиданты, которые помогают предотвратить дегенеративные болезни, такие как рак и сердечно-сосудистые заболевания, передает Моя планета.

Метод Вуонга вызвал широкую полемику среди пользователей Сети. В народе бытует стереотип о негативном воздействии микроволн на продукты питания, поэтому рекомендации подогревать чай в микроволновках вызывают у некоторых людей оторопь.