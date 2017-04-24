Более шести тысяч гектаров молдавских лесов пройдут авиахимобработку

Более шести тысяч гектаров национального лесного фонда будут дезинсектированы в ходе запланированных 16-25 апреля работ по авиахимобработке против листогрызущих вредителей. В этом году такой обработке будут подвержены леса, находящиеся в управлении Оргеевского и Шолданештского лесных хозяйств.

Как сообщили в Агентстве «Молдсилва», по данным о лесопатологическом состоянии, в настоящее время площадь зеленых насаждений, поврежденных листогрызущими вредителями, составляет около 49 тыс. га, из которых более 20 тыс. га – это очаги, подлежащие обработке.

«Во избежание увеличения очагов и в целях оздоровления фитосанитарного состояния деревьев в 2017 году в обязательном порядке надлежит провести работы по авиахимобработке против листогрызущих вредителей и болезней на площади 1338 га в Оргеевском районе и 4839 га в Шолданештском районе», - отмечается в приказе ведомства.

Лесоводы отмечают, что предпринимаемые защитные меры положительно скажутся и на прилегающих сельскохозяйственных угодьях за счет подавления очагов вредителей, от которых могут страдать засеянные поля. В то же время лесоводческие хозяйства, участвующие в авиахимобработке, должны соблюдать целый ряд положений природоохранного и санитарного законодательства, организовывать и проводить такую работу, соблюдая меры карантина и охраны труда, строго следуя всем правилам противопожарной безопасности и т.д.

«Молдсилва» сообщает, что препараты, используемые при авиахимобработке, не являются вредными и опасными для человека. Однако владельцам ульев вокруг лесов, где будет проводиться обработка, рекомендовано на это время закрыть пчелиные ульи. Кроме того, запрещено нахождение домашних животных на данных территориях, населению рекомендовано в это время не отдыхать в лесу и не собирать грибы, передает Молдпрес.