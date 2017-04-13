Прокуратура Германии утверждает, что у них недостаточно оснований, чтобы подвердить, что 26-летний гражданин Ирака Абдул Бесет организовал взрывы рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия" в Дортмунде, однако ведомство требует его ареста, чтобы проверить его на связь с исламистами.
Прокуроры предполагают, что приехавший из Ирака подозреваемый по имени Абдул мог контактировать с запрещенной в ряде стран мира, включая Россию, джихадистской группировкой "Исламское государство" и даже сражаться на ее стороне.
По данным следствия, мужчина возглавлял отряд из 10 боевиков, промышлявших похищением людей, убийствами и контрабандой. В Германию он прибыл год назад через территорию Турции.
В среду три взрыва прогремели рядом с автобусом с игроками футбольного клуба "Боруссия", направлявшегося к стадиону. Защитник клуба и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.
Три письма с одинаковым текстом были обнаружены возле места взрыва. В них говорилось, что нападавший связан с экстремистской группировкой "Исламское государство", передает ВВС.
Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете - в нем ответственность за нападение брали левые экстремисткие группировки, однако прокурор сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.
Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла. Глава полиции Дортмунда заявил, что это было спланированное нападение на команду. В среду канцлер Германии Ангела Меркель назвала нападение "омерзительным преступлением".
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