Подозреваемого в нападении на "Боруссию" проверят на связи с ИГ

Прокуратура Германии утверждает, что у них недостаточно оснований, чтобы подвердить, что 26-летний гражданин Ирака Абдул Бесет организовал взрывы рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия" в Дортмунде, однако ведомство требует его ареста, чтобы проверить его на связь с исламистами.

Прокуроры предполагают, что приехавший из Ирака подозреваемый по имени Абдул мог контактировать с запрещенной в ряде стран мира, включая Россию, джихадистской группировкой "Исламское государство" и даже сражаться на ее стороне.

По данным следствия, мужчина возглавлял отряд из 10 боевиков, промышлявших похищением людей, убийствами и контрабандой. В Германию он прибыл год назад через территорию Турции.

В среду три взрыва прогремели рядом с автобусом с игроками футбольного клуба "Боруссия", направлявшегося к стадиону. Защитник клуба и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.

Три письма с одинаковым текстом были обнаружены возле места взрыва. В них говорилось, что нападавший связан с экстремистской группировкой "Исламское государство", передает ВВС.

Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете - в нем ответственность за нападение брали левые экстремисткие группировки, однако прокурор сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.

Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла. Глава полиции Дортмунда заявил, что это было спланированное нападение на команду. В среду канцлер Германии Ангела Меркель назвала нападение "омерзительным преступлением".