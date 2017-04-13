ООН сообщает о сильных разрушениях в иракском Мосуле

Во время наступательной операции на иракский город Мосул, захваченный террористической группировкой "Исламское государство" (IS), большая часть города была разрушена. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила координатор гуманитарной миссии ООН в Ираке Лиз Гранд.

По ее словам, обследование местности и спутниковые фотоснимки показывают, что в городе разрушено более 1100 зданий. Больше всего пострадала западная часть города. Были разрушены дома, школы и больницы, водопровод и электрические сети, отметила Гранд.

Из западного Мосула бежали около 300 тысяч жителей и за ними могут последовать еще сотни тысяч, передает dw.com.

Наступление армии Ирака при поддержке США с целью освободить Мосул от боевиков группировки "Исламское государство" началось в октябре 2016 года. В январе 2017 удалось взять восточную часть города, а в феврале началось наступление на западный Мосул.