Астрономы из канадского Университета Уотерлу впервые получили подробное изображение темной материи, которая играет роль «моста», соединяющего две галактики.
Темная материя, которая, по оценкам ученых, составляет 25 процентов массы Вселенной, не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. В результате она совершенно прозрачна, и ее невозможно увидеть обычным способом. Тем не менее она обладает гравитацией, влияя на движение галактик и распределение вещества во Вселенной, формируя ее крупноячеистую структуру.
Темная материя также способна искривить гравитацией пространство, меняя траекторию световых лучей. Это приводит к эффекту гравитационного линзирования, когда вид объекта позади сгустка темной материи становится искаженным.
Ученые проанализировали снимки неба, сделанные Телескопом Канада —
Франция — Гавайи, который находится на вершине вулкана Мауна-Кеа. Они искали гравитационные линзы, которые могли бы служить признаком существования невидимых нитей, соединяющих близкие галактики или галактические скопления. Затем исследователи составили карту, которая показала, что между двумя галактиками, удаленными друг от друга на 40 миллионов световых лет, существует устойчивая структура из темной материи.
Хотя ранее ученые уже сообщали о регистрации нитей темной материи между галактиками, точное распределение вещества оставалось неизвестным. В новом исследовании астрономы разработали методы, позволяющие определить его местонахождение с меньшей погрешностью, передает Лента.ру.
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Би-би-си, Сеул