Фильмы российских режиссеров вошли в программу Каннского фестиваля

Фильмы российских режиссеров Андрея Звягинцева и Сергея Лозницы попали в основную программу Каннского кинофестиваля, сообщается в официальном "Твиттере" мероприятия.

Речь идет о фильме Звягинцева "Нелюбовь" и картине Лозницы "Кроткая", передает ВВС.



"Вслед за "Еленой" и "Левиафаном", "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод", - прокомментировал включение фильма Звягинцева в программу фестиваля его продюсер Александр Роднянский.



Фильм Звягинцева выйдет на экраны в нынешнем году, он повествует о жизни супружеской пары, проходящей через развод.



Фильм Сергея Лозницы "Кроткая" основан на одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. В основе сюжета повести тоже лежит несчастный брак - между юной девушкой и ростовщиком, за которого она вышла замуж от безденежья.