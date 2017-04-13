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Компания Kroll представила новые данные расследования банковского мошенничества
// фото: shkolazhizni.ru
15:50, 13 Apr 2017
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Из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а похитили 600 миллионов долларов. Такие данные представила компания Kroll, которая ведет расследование банковского мошенничества. Как сообщает Нацбанк, следующим этапом станет возврат выведенных активов.

Как сообщается, с 2012 по 2014 год значительные кредиты получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором. Действовали они согласованно.

Основную часть средств перечисляли в два латвийских банка, а затем отмывали через сеть почти из ста корпоративных счетов. Большинство из них принадлежали компаниям, зарегистрированным в Великобритании, или оффшорным фирмам в Белизе, Панаме и на Виргинских островах.

Международные аудиторы, которые расследуют это хищение, представили Нацбанку стратегию инициирования судебных разбирательств в ряде стран с целью возврата украденных денег. В Kroll утверждают, что этап продлится по меньшей мере полтора года.




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