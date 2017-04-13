Из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а похитили 600 миллионов долларов. Такие данные представила компания Kroll, которая ведет расследование банковского мошенничества. Как сообщает Нацбанк, следующим этапом станет возврат выведенных активов.
Как сообщается, с 2012 по 2014 год значительные кредиты получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором. Действовали они согласованно.
Основную часть средств перечисляли в два латвийских банка, а затем отмывали через сеть почти из ста корпоративных счетов. Большинство из них принадлежали компаниям, зарегистрированным в Великобритании, или оффшорным фирмам в Белизе, Панаме и на Виргинских островах.
Международные аудиторы, которые расследуют это хищение, представили Нацбанку стратегию инициирования судебных разбирательств в ряде стран с целью возврата украденных денег. В Kroll утверждают, что этап продлится по меньшей мере полтора года.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул