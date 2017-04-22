Вооруженных налетчиков обезвредили в столице

Вооруженных налетчиков обезвредили оперативники полиции Кишинева после серии краж из квартир и домов секторов Центр и Чеканы.

По данным стражей порядка, только за три последних месяца злоумышленники обчистили семь квартир. Общий ущерб превысил 500 тыс. леев.

После ареста двух налетчиков, у них изъят пистолет неустановленной модели, наркотики, а также часы, украшения и часть денежных средств, украденных во время краж.

Воры - жители столицы, ранее судимые за сходные преступления, передает Инфотаг.

Полиция обращается к горожанам быть предельно внимательными при оставлении жилья, поручить в свое отсутствие следить за ним соседям или поставить на сигнализацию.