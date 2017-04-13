В России разблокировали крупнейший мировой порносайт

Один из крупнейших мировых порносайтов PornHub снова стал доступен для пользователей из России.

Правда, доступной на территории страны оказалась только международная версия (pornhub.com), в то время как копия ресурса на pornhub.ru остается заблокированной, пишет vesti.ru.

В единый реестр запрещенной информации PornHub был внесен в середине сентября 2016 года. Некоторые эксперты тогда высказали мнение, что блокировка PornHub поможет российской индустрии.

Позже администрация ресурса предложила Роскомнадзору премиальный аккаунт в обмен на отмену блокировки, но в ведомстве от этого предложения отказались, ответив, что "мы не на рынке, а демография — не товар".

В начале февраля сообщалось, что Роскомнадзор исключил из единого реестра запрещенных сайтов еще один из ранее заблокированных аналогичных ресурсов — сайт YouPorn.