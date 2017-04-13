Банки Британии сократят объем потребкредитов

Все больше британских кредиторов планируют ужесточить предложение по предоставлению потребительских кредитов в течение ближайших трех месяцев, причем ситуация оказалась хуже, чем после финансового кризиса 2008-2009 гг., говорится в исследовании Банка Англии, пишет Reuters.

Исследователи заключили, что такое положение может добавить опасений по поводу экономических перспектив перед окончательным выходом Британии из состава Евросоюза.



Ожидается, что 18,8% британских кредиторов ужесточат доступность необеспеченных кредитов для потребителей в течение следующих трех месяцев, показали результаты ежеквартального исследования условий кредитования Банка Англии.



Последнее квартальное исследование показало, что только 7,9% банков Британии планируют подобное ужесточение.



Результаты этого исследования показывают, что сейчас ужесточение планирует большее количество банков с конца 2008 г., когда страна погрязла в рецессии. Самым большим препятствием для роста объемов кредитования является экономический прогноз, пишет vestifinance.ru.



В прошлом году британские банки нарастили объемы потребительского кредитования, это поддерживало расходы домохозяйств, что в свою очередь способствовало устойчивому экономическому росту после голосования о выходе из состава Евросоюза.



Однако цифры Банка Англии добавят беспокойства по поводу прогнозов для потребителей, которые пострадали от роста цен после падения курса фунта стерлингов, последовавшее за Brexit, а также от роста цен на нефть.



Исследование Банка Англии также показало, что более слабые инвестиции в бизнес оказали "значительное сопротивление" спросу на кредиты со стороны бизнеса.

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