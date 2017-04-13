Из городского парка Австралии украли миллион пчел

Из парка в австрийском городе Эбрайхсдорф похитили несколько десятков пчелиных ульев, в которых жило около миллиона пчел.

Кража произошла несколько недель назад, однако заметили ее только сейчас. Злоумышленники открыли улья и забрали все соты, вместе с насекомыми и медом.

Владелец ульев Хорст Прайсль оценил ущерб в 15 тысяч евро, добавив, впрочем, что реальный урон, которые нанесли ему воры, значительно превышает эту сумму, пишет vesti.ru.

"Я годами работал, чтобы вырастить всех этих пчел. Теперь придется все начинать с нуля, это невероятный по объему труд", — заявил австриец.

Всего Прайсль потерял 40 ульев. Полиция ищет злоумышленников.