Apple разрабатывает устройство для измерения уровня сахара в крови

Компания Apple наняла команду ученых-биомедиков, чтобы разработать технологию постоянного неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови человека. Об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что эта технология в случае успешной разработки может стать «Святым Граалем» для ученых, так как многие компании до этого безуспешно пытались найти способ измерить сахар, не делая при этом забор крови у пациента.

Детали этого проекта пока хранятся в тайне, но есть информация, что с задачей может справиться оптический сенсор, который сможет посылать сигналы через кожу, пишет gazeta.ru.