В Украине закрыли шесть научных институтов

В прошлм году из-за нехватки денег в Украине закрыли шесть институтов Национальной академии наук. Об этом заявил президент НАН, академик Борис Патон.

В прошлом году сумма трат на науку в Украине составила рекордно маленькую сумму - немногим более 0,3 процента ВВП.

Из-за хронического бюджетного недофинансирования Академии, было признано ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена.

Академик также отметил, что за прошлый год численность работников НАН Украины сократилась на более чем 5 тысяч человек (почти 15 процентов), пишет korrespondent.net.

“Несмотря на увеличение государственных расходов на деятельность НАН Украины на 31 процент, обеспечить в отдельных научных учреждениях работу в полном режиме занятости не удалось. Сейчас дефицит бюджета Академии составляет около 627 миллионов гривен”, - сказал академик.

По его словам, единственным источником поддержки научной инфраструктуры становятся собственные поступления академических учреждений.