В Киеве ограничат продажу алкоголя во время Евровидения

В Киеве на время Евровидения запретят продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, в пределах отдельных территорий города. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующее предложение полиции депутаты поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

"Комиссия по торговле решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение", - сказано в сообщении.

Так, ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к "Еврогородку" (Крещатик), и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра, сообщает 112.ua.

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Обеспечивать правопорядок во время проведения международного конкурса будут 10 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, работников Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.