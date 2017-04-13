При пожаре на религиозном мероприятии погибли 20 человек в Сенегале

По меньшей мере 22 человека погибли и 87 пострадали при пожаре во время исламского религиозного мероприятия, которое проходило на юго-востоке Сенегала, сообщило агентство Франс Пресс.

По данным агентства, пожар разгорелся в среду вечером, когда верующие собрались в городе Медина Гонасе, который является местом паломничества, сообщили представители властей и пожарные.

Среди пострадавших 20 человек находятся в тяжелом состоянии. У некоторых пострадавших серьезные ожоги, другие получили ранения из-за давки, которую вызвала паника в толпе, пишет РИА Новости.