Более 20 начинающих предпринимателей из Комрата получили сертификаты SYSLAB

Более 20-ти начинающих предпринимателей из Комрата получили сертификаты Центра инновационного развития карьеры. На курсах их обучали ведению бизнеса и внедрению даже самых смелых идей. Трое из тех, кто прошедших обучение получили гранты Евросоюза на развитие своего дела.

Александр Пушка изготавливает изделия из дерева при помощи автоматизированного оборудования. Он прослушал курсы и получил грант в три тысячи евро.

"Этот станок я полностью собрал сам, самостоятельно. И варить научился сваркой и электроника, и электрику полностью проводил сам. Что- то не пошло - разбираешь, переделываешь сам. Благодаря гранту - вот эти модули, движки, контролеры", - сказал предприниматель Александр Пушка.

На каждое изделие уходит несколько дней. Сначала мастер рисует эскиз, затем переносит его на дерево и покрывает работу лаком.

"Мне нравится постоянно двигать вперёд. Достигнув чего-то одного, нужно постоянно расти, потому что человек должен двигаться", - отметил Александр Пушка.

Прослушавшие курсы предприниматели уверены: обучение в центре развития карьеры поможет им продвинуться в бизнесе.

"Хочу открыть творческую мастерскую по работе с деревом, совмещая металл, стекло. Это дизайнерские изделия, предметы интерьера", - сказал предприниматель Пётр Кайнак.

"Бизнес-идея заключается в том, чтобы дать на рынок тот продукт, который на сегодняшний момент отсутствует или представлен в очень малых количествах. Это маточное молочко, трутневый гомогенат и мёд", - сообщил предприниматель Максим Михайлюк.

Директор комратского центра назвала одной из его задач содействие прекращению трудовой миграции.

"Первый компонент направлен на помощь людям с высшим образовании в трудоустройстве. Второй компонент направлен на развитие предпринимательского духа и создание старт-апов на территори Гагаузии. По второму компоненту мы планируем предоставить около 20 грантов, благодаря Европейскому союзу", - подчеркнула директор SYSLAB в Комрате Свтелана Георгиева.

Центр инновационного развития карьеры действует в Комрате с 2015 года. До сих пор обучение там прошли 94 безработных, 81 из них трудоустроился. Курсы для предпринимателей прослушали 40 человек, и четверо уже открыли свой бизнес, в том числе на гранты ЕС.





