Объявлена программа 70-го Каннского кинофестиваля

Организаторы 70-го Каннского кинофестиваля объявили программу смотра в 2017 году.

В главный конкурс вошли 19 фильмов, в том числе «Кроткая» украинского режиссера Сергея Лозницы и «Нелюбовь» россиянина Андрея Звягинцева. Картина «Теснота» другого отечественного кинематографиста, Кантемира Балагова, будет показана в рамках программы «Особый взгляд».

Откроет фестиваль конкурсная лента «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена, в которой снялись Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Луи Гаррель, сообщает lenta.ru.

Основная конкурсная программа

«120 ударов в минуту», режиссер Робин Кампилло

«Роковое искушение», режиссер София Коппола

«На следующий день», режиссер Хон Сан-Су

«Кроткая», режиссер Сергей Лозница

«Хорошее время», режиссеры Бен Сэфди, Джошуа Сэфди

«Хеппи энд», режиссер Михаэль Ханеке

«Из ниоткуда», режиссер Фатих Акин

«Спутник Юпитера», режиссер Корнел Мундруцо

«Убийство священного оленя», режиссер Йоргос Лантимос

«Двойной любовник», режиссер Франсуа Озон

«Грозный», режиссер Мишель Хазанавичус

«Нелюбовь», режиссер Андрей Звягинцев

«Истории семьи Майровиц», режиссер Ноа Баумбак

«Окча», режиссер Пон Джун-Хо

«Свет», режиссер Наоми Кавасе

«Роден», режиссер Жак Дуайон

«Мир, полный чудес», режиссер Тодд Хейнс

«Ты никогда здесь не был», режиссер Линн Рэмси

Программу «Особый взляд» откроет драма «Барбара» француза Матье Амальрика. В рамках секции будут представлены фильмы Киеси Куросавы, Мишеля Франко и Серджио Кастеллитто.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.