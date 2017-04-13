Коалиция нанесла ошибочный удар по сирийским союзникам: 18 погибших

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла ошибочный удар на севере Сирии, в результате погибли 18 бойцов Сирийской демократической армии, говорится в заявлении коалиции.

Как сообщает ArabNews со ссылкой на AFP, инцидент произошел 11 апреля на юге города Табка на севере Сирии.

"Удар запросили силы союзников, которые определили положение цели как боевую позицию ИГИЛ. Под этими координатами на самом деле находилась передовая позиция Сирийских демократических сил", - заявили в коалиции.

Сирийские демократические силы являются союзниками США в Сирии, пишет nv.ua.

Напомним, что 4 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жители города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб подверглись химической атаке. В результате погибли более 70 человек, в том числе 27 детей.

США и союзники обвинили сирийских военных в осуществлении атаки с использованием химического оружия. В ответ на химическую атаку в ночь на 7 апреля американские военные совершили обстрел авиабазы сирийских правительственных войск в провинции Хомс с помощью ракет Томагавк.

В свою очередь сирийские правительственные силы и Министерство обороны РФ заявили о непричастности к использованию боеприпасов с отравляющими веществами в городе Хан-Шейхун.