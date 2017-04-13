В Петербурге взорвалась бомба, человеку оторвало руку

У библиотеки на Васильевском острове в Петербурге в руках подростка взорвалась бомба, сообщает интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на работников библиотеки.

"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Одоевского один человек пострадал, ему оторвало руку", - сказал анонимный собеседник агентства FlashNord в региональном МВД.

Фотографии с места происшествия появились в популярной группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Из них следует, что бома взорвалась между домами 27 на улице Одоевского и 4 на проспекте КИМа у Библиотеки № 1 имени Чернышевского, сообщает ВВС.

Пор данным "Фонтанки", взрыв неустановленного устройства в руках подростка произошел "при попытке его разбора", пострадавший - студент Санкт-Петербургского государственного технологического института.