При обыске квартиры в Нигерии нашли более $43 млн наличными

Нигерийское ведомство по борьбе с коррупцией изъяло в частной квартире в крупнейшем городе страны Лагосе более 43 млн долларов наличными.

Как сообщили в нигерийской Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC), на подозрительную квартиру сотрудников ведомства навели бдительные соседи, рассказавшие, что туда часто захаживает изможденного вида женщина в грязной одежде, которая заносит и выносит клетчатые баулы.

В антикоррупционном ведомстве подозревают, что деньги имеют криминальное происхождение, однако пока в связи с находкой никого не арестовали.

Пятикомнатная квартира расположена на восьмом этаже жилого дома в престижном районе Икойи в Лагосе. В общей сложности в ней было обнаружено наличными 43 млн долларов США, 27,8 тысячи британских фунтов (еще около 35 тысяч долларов), а также 28 млн нигерийских найр (более 90 тысяч долларов).

Все деньги были аккуратно сложены в большие запечатанные конверты и хранились в комодах и гардеробах, передает ВВС.

Охранники здания рассказали, что в квартире никто постоянно не жил. Однако в нее время от времени наведывалась женщина с пластиковыми баулами клетчатой расцветки.

"Она выглядела изможденной и была в грязной одежде, но состояние ее кожи не соответствовало ее внешнему виду - возможно, это была маскировка", - говорится в сообщении EFCC со ссылкой на неназванный источник.

Сотрудники ведомства не в первый раз проводят подобные рейды в поисках больших тайников с наличными. В марте они обнаружили 155 тысяч долларов новыми купюрами в аэропорту города Кадуна на севере страны.