Парламент проголосовал за внесение дополнений в Конституцию

Парламент внес накануне изменения и дополнения в Конституцию Республики Молдова.

Как сообщает Молдпрес, Высший закон был дополнен новой главой о статусе и роли института омбудсмена. Глава – Статус и роль омбудсмена предусматривает, что он обеспечивает соблюдение, а также защиту прав и основных свобод человека. Омбудсмен назначается на должность парламентом, большинством голосов сроком до семи лет, который не может быть продлен. Новые положения, принятые 81 голосом будут защищать независимость института омбудсмена от политических изменений, в соответствии с рекомендациями международных структур, в частности, Венецианской комиссии.

Также была изменена, в первом чтении Глава о Судебной власти. Новые изменения исключают первоначальный срок на 5 лет для назначения судей. Они будут назначены на должность президентом Молдовы по предложению Высшего совета магистратуры, до достижения предельного возраста. Президент Республики Молдова может отклонить один раз предложенную Высшим советом магистратуры (ВСМ) кандидатуру. Члены Высшего совета магистратуры будут избраны или назначены на 6 лет, без возможности продления мандата на два срока подряд. Генеральный прокурор больше не будет входить состав ВСМ.

Изменения были сделаны для реализации некоторых положений Плана действий по внедрению Стратегии реформы правового сектора, утвержденной постановлением парламента № 6 от 16 февраля 2012г. и изложенной в Национальном плане действий по реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.