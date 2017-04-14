Пенсии для ветеранов войны в Афганистане и конфликта на Днестре будут увеличены

Пенсии по ограничению возможностей для ветеранов войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре будут увеличены, согласно законодательным изменениям, утвержденным парламентом.

В соответствии с документом, пенсия для лиц с тяжелым ограничением возможностей вырастет на 1842 лея и составит 3500 леев в месяц, а пенсия для лиц с выраженным ограничением – 2500 леев, увеличившись на 1062 лея. В то же время сумма, предусмотренная для лиц со средним ограничением, повысится на 908 леев и будет равна 1500 леям.

Цель документа – социальная защита ветеранов войны в рамках реализации запущенного правительством Плана действий «Память. Честь. Уважение», передает Молдпрес.

Повышение коснется 165 человек. Законодательное изменение вступает в силу с 1 марта 2017 года.