Cosmopolitan предложил своим читателям новый способ похудения - пережить рак

Женский журнал Cosmopolitan раскритиковали за твит, в котором редакция дала ссылку на материал о девушке, потерявшей 20 килограммов без каких-либо усилий. Об этом сообщает The Washington Times.

В публикации в Twitter издание решило не уточнять, что девушка действительно сбросила вес, но из-за того, что перенесла рак. Твит также сопроводили фотографией загорелой улыбающейся девушки в розовом топе.

В материале, упомянутом по ссылке, рассказывается о героине, которая пересмотрела свои взгляды на собственное тело после того, как поборола болезнь. Заголовок текста оказался на порядок серьезнее, чем твит: «Серьезное испытание со здоровьем помогло мне влюбиться в собственное тело».

Многие пользователи в Twitter атаковали издание сообщениями с хэштегом #cancerisnotaweightlossprogramitsCANCER («Рак — это не способ сбросить вес, это РАК»). Некоторые потребовали удалить твит с недопустимым кликбейтным заголовком.

Пользователь под ником Allison Betof‏ рассказала, что сама является врачом, занимающимся больными раком, и попросила Cosmopolitan извиниться перед людьми, которых эта тема касается напрямую.

В данный момент вызвавшая бурное негодование публикация удалена, отмечает Лента.ру.