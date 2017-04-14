Китайские путешественники оказались лидерами по сумме расходов за рубежом в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной туристической организации (UNWTO).
Граждане КНР потратили на зарубежные поездки в прошлом году 261 миллиард долларов. Рост по сравнению с 2015-м составил 12 процентов. На втором месте по данному показателю оказались США. Расходы американских туристов возросли до 122 миллиардов долларов (плюс восемь процентов к 2015 году).
Замыкает тройку Германия с результатом в 81 миллиард долларов. Это на пять процентов больше результатов 2015 года. Четвертая позиция досталась Великобритании (64 миллиарда долларов), пятая — Франции (41 миллиард).
Все эти рынки туризма продемонстрировали рост в 2016 году, передает Лента.ру.
Комментарии
- Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом
- В четырех сирийских городах началась эвакуация
- Афганистан оценил потери джихадистов от "Матери всех бомб"
- При обыске квартиры в Нигерии нашли более $43 млн наличными
- США сбросили на Афганистан "мать всех бомб"
- В Петербурге взорвалась бомба, человеку оторвало руку
- Коалиция нанесла ошибочный удар по сирийским союзникам: 18 погибших
- При пожаре на религиозном мероприятии погибли 20 человек в Сенегале
- В Киеве ограничат продажу алкоголя во время Евровидения
- В Украине закрыли шесть научных институтов
- Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом
- Чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
- Жителя Новосибирска обвинили в убийстве 19 девушек
- В Сингапуре поступит в продажу специальная вода для диабетиков
- Обнаружены различия между мужским и женским мозгом
- США сбросили на Афганистан "мать всех бомб"
- В Петербурге взорвалась бомба, человеку оторвало руку
- Коалиция нанесла ошибочный удар по сирийским союзникам: 18 погибших
- При обыске квартиры в Нигерии нашли более $43 млн наличными
- Российский Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул