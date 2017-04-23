СМИ: в Apple задумались о приобретении части Toshiba

Компания Apple задумывается о покупке части компании Toshiba, которая занимается производством полупроводников и устройств памяти. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Точная сумма сделки пока неизвестна, однако по сведениям NHK американская компания может приобрести от 20 до 30% акций Toshiba Memory. Такая сделка обеспечила бы Apple производственной базой полупроводников, используемых в продуктах компании, включая смартфоны iPhone.

Toshiba в последнее время терпит убытки, связанные с американской дочерней компанией Westinghouse Electric. 29 марта "дочка" Toshiba подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. По прогнозу Toshiba чистый убыток всей японской компании по итогам 2016 финансового года составит 1,01 трлн иен ($9,13 млрд).

Возможно, что для приобретения части бизнеса Toshiba Apple объединится со своим давним производственным партнером, тайваньской Hon Hai Precision Industry, известной под брендом Foxconn. В таком случае Toshiba сможет сохранить за собой контрольный пакет акций Toshiba Memory. Власти страны хотели бы избежать потери "японского" контроля над компаний, так как обеспокоены возможной утечкой уникальных технологий.

Помимо Apple побороться за Toshiba Memory готовы южнокорейская SK Hynix и американские Broadcom и Western Digital. Последняя совместно с Toshiba управляет заводом по производству микрочипов в японском городе Иоккаити, отмечает Вести.ру.