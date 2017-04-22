В столичной пекарне произошел пожар. ФОТО

Пожар произошел в столичной пекарне, расположенной на улице Валя Быкулуй.

Вызов поступил на пульт спасателей накануне около 20:45. Сотрудники предприятия сообщили о задымлении в отделе производства.





На место выехали четыре спецрасчета. Пламя уничтожило печь и несколько квадратных метров крыши. Люди не пострадали.

Обстоятельства пожара и его причины устанавливаются. За последние сутки спасателей вызывали 42 раза, из которых шесть - сообщения о возгораниях.