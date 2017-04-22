За сутки в Кишиневе произошло более 50 аварий, пять человек пострадали

За последние сутки в столице произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых был зарегистрирован материальный ущерб. В четырех авариях пострадали пять человек.

Как сообщает столичная полиция, причинами ДТП стали резкие маневры водителей, несоблюдение дистанции, превышение скорости и др. В 26 случаях полицейские приняли решение оштрафовать водителей на суммы в размере от 900 до 1500 леев. Кроме того, они получили в общей сложности 130 штрафных пунктов.

Отмечается, что с начала года произошло 714 аварий, в которых транспортные средства покинули место происшествия. 217 дел были направлены в суд для лишения автовладельцев водительских прав на срок от двух до трех лет. Кроме того, в 17 случаях шоферам грозит тюремное заключение.