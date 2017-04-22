Двоих граждан задержали за кражи в общественном транспорте

В столице по горячим следам задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька, в котором находились 1000 леев. Произошло преступление в микроавтобусе 103 маршрута. Затем подозреваемая вышла из общественного транспорта на остановке, но попала в поле зрения камер видеонаблюдения.

В другом случае гражданин остановил 34-летнего мужчину, заметив пропажу 400 леев. Карманник орудовал в 121 микроавтобусе. На место вызвали полицию. Подозреваемого доставили в отделение для допроса.

Открыты уголовные дела. Обоим подозреваемым грозит штраф от 13 до 17 тысяч леев, неоплачиваемая работа в пользу общества или до двух лет заключения. Пока они задержаны на 72 часа.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не оставлять без присмотра личные вещи. В период пасхальных праздников правоохранители принимают меры для борьбы и предотвращения преступлений в общественном транспорте, на улицах, рынках и в коммерческих центрах. В частности, они ежедневно патрулируют места, где обычно промышляют карманники.