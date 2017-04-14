Группа исследователей во главе с психологом Стюартом Ричи из Эдинбургского университета изучили более 5000 снимков МРТ из архива долгосрочного исследования UK Biobank, в которое вошли данные полумиллиона жителей Великобритании.
В общей сложности ученые оценили объем 68 областей мозга мужчин и женщин в возрасте от 44 до 77 лет, передает Моя планета.
По результатам анализа кора головного мозга женщин была, как правило, толще мужской. При этом объем мозга мужчин оказался больше, чем у женщин. Это касалось как мозга в целом, так и некоторых его областей, например гиппокампа (который влияет на память и ориентацию в пространстве), миндалевидного тела (эмоции, память и принятие решений), полосатого тела (обучение, формирование условных рефлексов) и таламуса (обработка и передача информации от органов чувств к коре головного мозга).
Впрочем, разброс показателей среди представителей одного пола также оказался достаточно велик, что говорит о сильных различиях в физическом и психическом развитии даже у представителей одного пола. По словам ученых, исследование демонстрирует лишь общую закономерность, в то же время не давая возможности определить наличие четкой взаимосвязи между объемом мозга и полом.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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Би-би-си, Сеул