Обнаружены различия между мужским и женским мозгом

Группа исследователей во главе с психологом Стюартом Ричи из Эдинбургского университета изучили более 5000 снимков МРТ из архива долгосрочного исследования UK Biobank, в которое вошли данные полумиллиона жителей Великобритании.

В общей сложности ученые оценили объем 68 областей мозга мужчин и женщин в возрасте от 44 до 77 лет, передает Моя планета.

По результатам анализа кора головного мозга женщин была, как правило, толще мужской. При этом объем мозга мужчин оказался больше, чем у женщин. Это касалось как мозга в целом, так и некоторых его областей, например гиппокампа (который влияет на память и ориентацию в пространстве), миндалевидного тела (эмоции, память и принятие решений), полосатого тела (обучение, формирование условных рефлексов) и таламуса (обработка и передача информации от органов чувств к коре головного мозга).

Впрочем, разброс показателей среди представителей одного пола также оказался достаточно велик, что говорит о сильных различиях в физическом и психическом развитии даже у представителей одного пола. По словам ученых, исследование демонстрирует лишь общую закономерность, в то же время не давая возможности определить наличие четкой взаимосвязи между объемом мозга и полом.