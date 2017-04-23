Чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей

Ученые выяснили, что регулярное использование маленькими детьми смартфонов и планшетов сокращает время сна.

Группа ученых под руководством Тима Смита из лондонского университета Биркбек провела онлайн-опрос родителей, воспитывающих детей в возрасте от шести до 36 месяцев. Респондентов попросили указать среднюю продолжительность дневного и ночного сна детей и рассказать, как часто ребенок просыпается ночью и сколько времени ему требуется, чтобы заснуть.

У 70 процентов опрошенных родителей дома имелся смартфон или планшет. Доля детей, которые могли воспользоваться этой техникой, составила 75 процентов. Согласно исследованию, сенсорными устройствами пользовались более половины (51%) детей в возрасте от 6 до 11 месяцев, а среди малышей от двух до трех лет не знакомых с планшетами практически не осталось (92% пользователей).

Согласно результатам работы, каждый час за девайсом сокращает время сна ребенка на 15,6 минут. Также было отмечено, что детям, которые пользуются гаджетами, сложнее заснуть.

"Результаты показывают, что популярность и доступность устройств с сенсорными экранами приводит к тому, что ими активно пользуются самые маленькие, и это приводит к сокращению времени сна", — отметил руководитель исследовательской группы Тим Смит.

Ученый подчеркнул, что выдвинутая гипотеза о связи времени сна с использованием гаджетов требует дальнейшей проработки, передает РИА Новости.