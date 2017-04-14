ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День будет отмечен высокой активностью. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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