В Киеве задержали россиянина с оружием и наркотиками

Украинская полиция сообщает о задержании в Киеве человека с российским паспортом. В ходе обыска оперативники нашли в квартире задержанного тротиловую шашку, начиненную поражающими элементами, оружие и наркотики.

"Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начинённую металлическими болтами, отмычки и наркотики", - говорится в сообщении полиции.

В сообщении ведомства не уточняется, возбуждено ли уже в отношении задержанного уголовное дело. Отмечается только, что сейчас полицейские проверяют, не планировал ли он на Украине теракт или диверсию.

Полиция также проверяет, как мужчина попал на Украину и есть ли у него в стране сообщники, передает ВВС.