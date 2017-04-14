Череп саблезубой кошки нашли в Германии

Команда немецких археологов обнаружила останки саблезубого кота на археологическом участке в Шенингене (Нижняя Саксония).

Раскопки были проведены исследователями из Института Сенкенберга и Университета Тюбингена. Череп вымершего животного был отправлен на экспертизу в Лейденский университет (Нидерланды). Там было установлено, что кости принадлежат европейскому саблезубому коту, Homotherium latidens, передает Моя планета.

Это животное было размером со взрослого льва, обладало длинными когтями и изогнутыми, острыми, как бритва, клыками. Саблезубый кот был одним из самых опасных хищников своего времени, он представлял угрозу в том числе для предков человека. Этот гомотерий, по оценкам ученых, жил около 300 000 лет назад.

Это уже третий череп саблезубого кота, найденный на раскопках в этом районе. Кости так хорошо сохранились, что ученые смогли восстановить по ним структуру мозга древнего хищника.