Врачи будут дежурить у Кафедрального собора на Пасху

Команда скорой медицинской помощи будет находиться вблизи Кафедрального собора в Кишиневе в ночь Воскресения и на второй день между 16:00-08:00.

Представитель Национального центра по догоспитальной скорой медицинской помощи Диана Бланару сообщила IPN, что несколько команд будут мобилизованы 23 и 24 апреля на кладбище „Sfântul Lazăr” и на Центральном кладбище в столице. Там будут находиться пять бригад чрезвычайной медицинской помощи, готовых для оказания экстренной медицинской помощи, с 08.00 до отъезда всех, кто пришел помянуть умерших.



Заместитель начальника управления здравоохранения Кишинева Константин Рымиш рассказал, что у семейных врачей в субботу, как обычно, рабочий день до 14.00. В воскресенье и понедельник поликлиники работать не будут.

Гражданам, нуждающимся в медицинской помощи, настоятельно рекомендуется обращаться за помощью по номеру 903.