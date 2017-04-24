Оплатить виньетку можно в электронных терминалах

Водители с автомобилями, зарегистрированными за границей, могут оплатить виньетку в электронных терминалах для оплаты.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры проконсультировало операторов, которые предоставляют электронные платежные услуги через платежные терминалы и подписывают пять новых контрактов на регистрацию услуг и регистрацию виньеток, передает IPN.



Согласно пресс-релизу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, эта мера предпринята для облегчения пересечения границ и избежания очередей во время пасхальных праздников. Таким образом, на основании заключенных контрактов, у водителей есть альтернатива в оплате виньетки через терминалы самообслуживания.



При реализации этой услуги, виньетку можно будет обновлять на более тысячи платежных терминалах, расположенных по всей стране, каждый день, в любое время. В результате предпринятых мер удастся уменьшить очереди для оплаты виньетки. С 20 февраля 2017 года, виньетка может быть усовершенствована посредством интернет-порталов, www.vinieta.gov.md или evinieta.gov.md.