СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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