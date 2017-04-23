Создатель "Косынки" для Windows рассказал историю культовой игры

Придумавший "Косынку" для Windows Уэс Черри рассказал о создании культовой игры. В 1988 году, когда была разработана игра, Черри стажировался в Microsoft.

«На самом деле, «Косынка» для Windows появилась от скуки. Так как тогда было мало игр для компьютера, мы решили создать ее», — сообщил он.

Черри утверждает, что разработал ее для веселого времяпровождения. Однако когда ПК обрели популярность, руководство компании заявило, что «Косынка» создавалась для того, чтобы научить людей пользоваться мышкой. При этом основатель Microsoft Билл Гейтс в 1990 году раскритиковал игру, так как в ней было очень трудно одержать победу.

Создатель «Косынки» также рассказал, что она была очень популярна среди офисных сотрудников, поэтому в ней была специальная клавиша Boss Key. При нажатии на нее игра скрывалась с рабочего стола.

Черри отметил, что за создание «Косынки» не получил никакого вознаграждения, но считает, что был бы «очень богат», если бы ему давали цент за каждую копию игры. На данный момент мужчина никак не связан со сферой IT и занимается производством сидра, передает Лента.ру.