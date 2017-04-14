Facebook заблокировал тысячи аккаунтов во Франции

Социальная сеть Facebook заблокировала 30 тысяч аккаунтов своих пользователей во Франции накануне президентских выборов в этой стране, как часть всемирной кампании против дезинформации.

В самой соцсети заявили, что это было сделано с целью "уменьшить распространение недостоверной информации, включая спам, дезинформацию и другой мошеннический контент, который часто используется создателями поддельных учетных записей".

В Facebook утверждает, что на заблокированных аккаунтах была зафиксировна "неаутентичная активность".

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй – 7 мая, напоминает korrespondent.net.